Sahte içki kâbusu sürüyor: Ölenlerin sayısı korkutucu boyutta

İstanbul'da sahte içki tüketimine bağlı olarak 83 kişi hastanelere başvurduğu bildirildi. Metanol zehirlenmesi tanısıyla tedavi altına alınan hastalardan 30’unun hayatını kaybettiği, tedavisi tamamlanan 4 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi. Hastanelerde tedavisi süren 31 kişinin yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste gözetim altında olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Sahte içki kaynaklı zehirlenme nedeniyle daha önce hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19’u, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.