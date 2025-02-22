Sahte içki operasyonu: 3 ayda 200'e yakın kişi gözaltına alındı

Sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artarken; sahte içki üreticilerine yönelik operasyonlarda sürüyor.

Bu kapsamda, son üç ayda Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 155 şüpheli gözaltına alındı.Yakalanan şüphelilerden 35'i tutuklandı.

56 operasyon yapıldı

Edinilen bilgilere göre, Aralık ayında artış göstermeye başlayan sahte alkollü içki kaynaklı ölümlerin önüne geçilmesi ve sahte alkol satıcılarının yakalanması amacıyla son 3 ayda Ankara merkezli Konya, Düzce, Eskişehir, Niğde, İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen 56 operasyonda 155 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 35'i tutuklanırken, 37'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

65 kişi hayatını kaybetti

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesinin yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucu aralarında ana tedarikçilerin de olduğu kişilerin yakalanması, sahte içkiden kaynakları ölümlerin de durmasını sağladı.

Sahte içkiden dolayı Aralık ayından bugüne dek 65 kişi hayatını kaybederken, yakın zamanda yeni vakaya rastlanılmadığı, son haftalardaki vefatların ise daha önce entübe edilen kişilerden olduğu kaydedildi.

Hastanelerdeki entübe sayısının 15'e indiği aktarılırken, sahte alkollü içki tüketen kişilerin ağırlıklı olarak 50 ila 60 yaş arasındaki kişiler olduğu kaydedildi.

(İHA)