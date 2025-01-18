Sahte içki operasyonunda tutuklananların sayısı arttı!
İstanbul'da sahte içki ticaretinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan sekiz şüpheliden ikisi tutuklandı. Altı şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Sahte içki ticaretinde bulunan ve üretenlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tutuklananların sayısı 11'e yükselmiş oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent genelinde sahte içki zehirlenmelerinden dolayı hayatını kaybedenlere sahte alkol satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan sekiz şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Altı şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Sahte alkol ticaretinde bulunan ve üretenlere yönelik çalışmalarda, tutuklananların sayısı 11'e yükselmiş oldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Adalar, Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Fatih ve Başakşehir ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde sahte içki ticaretinde bulunarak 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldukları öne sürülen 8 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalanmıştı.