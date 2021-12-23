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Sahte içkiden 17 şehirde 79 can kaybı

Aralık ayı içerisinde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 17 şehirde toplam 79 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye'de aralık ayı içerisinde sahte içki tüketimi nedeniyle ölümlerde bir artış yaşanıyor.

Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşanan ölümlere ilişkin haberler birçok ilden gelmeye devam ediyor.

Aralık ayı içerisinde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 17 şehirde toplam 79 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlerin yaşandığı iller

İstanbul: 30
Gaziantep: 6
Antalya: 6
Çorum: 5
Sivas: 5
Mersin: 4
Kahramanmaraş: 4
Afyonkarahisar: 3
Tekirdağ: 3
Erzincan: 2
Yalova: 2
Kocaeli: 2
Ordu: 2
Zonguldak: 2
Şanlıurfa: 1
Ankara: 1
Adıyaman: 1