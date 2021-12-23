Sahte içkiden 17 şehirde 79 can kaybı
Aralık ayı içerisinde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 17 şehirde toplam 79 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de aralık ayı içerisinde sahte içki tüketimi nedeniyle ölümlerde bir artış yaşanıyor.
Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşanan ölümlere ilişkin haberler birçok ilden gelmeye devam ediyor.
Aralık ayı içerisinde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 17 şehirde toplam 79 kişi hayatını kaybetti.
Ölümlerin yaşandığı iller
İstanbul: 30
Gaziantep: 6
Antalya: 6
Çorum: 5
Sivas: 5
Mersin: 4
Kahramanmaraş: 4
Afyonkarahisar: 3
Tekirdağ: 3
Erzincan: 2
Yalova: 2
Kocaeli: 2
Ordu: 2
Zonguldak: 2
Şanlıurfa: 1
Ankara: 1
Adıyaman: 1