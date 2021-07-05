Sahte içkiden ölen sayısı 10'a yükseldi
Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesinden 1 kişi daha yaşamını yitirdi. Zehirlenmeye bağlı ölenlerin sayısı 10 oldu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki zehirlenmesi sonucu tedavi altına alınanlardan biri daha yaşamını yitirdi.
İlçede sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak tedavi görenlerden Hasan N. (59) hayatını kaybetti.
Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. İki hafta önce ilçedeki hastanelere başvuran 29 kişiden 8'inin ise tedavisi sürüyor.
Zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, 1 tona yakın sahte içki ele geçirilmişti.
İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.