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Sahte içkiden ölen sayısı 44'e yükseldi: 7 tutuklama

Sahte içkiden ölen sayısının 44'e ulaşmasının ardından yapılan operasyonlarda 58 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sahte içkiden ölen sayısı 44'e yükseldi: 7 tutuklama
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Sahte içkiden ölen sayısının birkaç gün içinde 44'e ulaşmasının ardından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 58 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "...ölüm olayları sonrasında 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 16,737 litre etil alkol, 3,253 litre ile 2,495 şişe sahte alkollü içki ele geçirilmiştir." denildi.

TRT'de yer alan verilere göre, sahte içkiden geçen haftadan beri Türkiye genelinde 8 ilde 44 kişi öldü. 50'ye yakın kişinin ise hastanelerde tedavisi sürüyor.

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Kaynak: Reuters

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