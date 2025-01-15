Sahte içkiden ölenlerin sayısı 19’a çıktı
İstanbul genelinde sahte alkol nedeniyle hastanelere başvuran 65 kişiden 19’u yaşamını yitirdi. Olayda hayatını kaybedenlerden bazılarının Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu olduğu kaydedilirken 43 kişinin tedavisi devam ediyor, 3 kişi ise taburcu oldu.
İstanbul'un farklı ilçelerinde sahte alkolden zehirlenen 65 kişi hastaneye kaldırıldı. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir gibi bölgelerden başvuran hastalar tedavi altına alındı. 65 kişiden 19’u, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Üç kişi taburcu edilirken, 43 hastanın tedavi süreci devam ediyor.
Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu kişiler de var
Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı. Aralarında Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu bazı kişiler de bulunuyor. Otabek Primov, Ravşan Sayitniyozov, Talypjan Durdyyev ve Mehdi Alhasan sahte alkol nedeniyle yaşamını yitirenler arasında yer alıyor.