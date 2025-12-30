Sahte konkordato oyunu çöktü, 8 kilo altın sevgiliden çıktı: 15 tutuklama

Adana’da şirketlerde güven kazanıp ardından batırılma oyunuyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi tutuklandı. Yaklaşık 328 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen örgütün, suçtan elde edildiği değerlendirilen şu anda piyasa değeri 300 milyon TL'den fazla olan mal varlığına el konuldu.

Şebekenin para transfer trafiğinin 1,5 milyar lirayı bulduğu belirlenirken, örgüt üyelerinden birinin sevgilisinin bankadaki kasasından 8 kilogram altın çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Mali Büro Amirliği ekipleri, 22 farklı gıda üzerine satış yapan bir şirketin dolandırıldıkları yönündeki başvurusu üzerine harekete geçti.

Başlatılan çalışmada polis, dolandırıcılık yapan suç örgütünün izini sürdü. Yapılan araştırmalar sonucunda örgütün liderinin Y.K. (59), yöneticilerinin ise M.A. (46) ve N.Ü. (47) olduğu belirlendi. Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu örgütün şirketlerde güven ortamı oluşturarak bu yolla dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şebekenin oto kiralama, inşaat, emlak ve yemekçilik alanlarında faaliyet gösteren 8 şirket aracılığıyla 22 gıda firmasını, toplam 328 milyon TL tutarında karşılıksız çekle dolandırdığı ortaya çıkarıldı.

MASAK tarafından yapılan incelemede ise örgüt lideri, yöneticileri ve üyeleri arasında yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL’lik para transfer trafiği belirlendi. Örgüt elebaşı Y.K.’nin şirketleri, yönetici pozisyonundaki M.A. ve tanıdıklarının üzerine geçirdiği, verdikleri çeklerin karşılıksız çıkması için de sahte konkordato başvuruları yaptığı tespit edildi. Bu süreçte Y.K.’nin, şirketlere ve kendisine ait mal varlıklarını sevgilisi B.H. (32), eşi F.A. (61) ve arkadaşlarının üzerine devrettiği de belgelendi.

Örgütün 8 kilogram altını sevgilide ele geçirildi

Elde edilen deliller doğrultusunda ekipler, şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Adana merkezli 10 ilde yapılan operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Polisin titiz takibi sonucunda şebeke üyelerinden Y.V.’nin, 1’er kilogramlık halde toplam 8 kilogram külçe altını saklamak için sevgilisi M.V.’yi paravan olarak kullandığı ortaya çıktı. M.V.’nin, bankada kendi adına açtırdığı kasada örgüte ait altınları muhafaza ettiğinin belirlenmesi üzerine polis takibi sıkılaştırdı. Otomobille bankaya gelen M.V. kasadan altın külçelerini alarak dışarı çıkarken yakalanarak gözaltına alındı. Altınlara da el konuldu.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 285 bin 800 TL, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 euro, 7 milyon 745 bin TL değerinde ziynet eşyası, 249 adet yazılı çek, 111 senet, 9 tapu, 26 şirkete ait kaşe ile çok sayıda şirket evrakı ve dijital materyal ele geçirildi.

Örgütün milyonlarca lira değerindeki mal varlığına el konuldu

Suçtan elde edildiği değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 300 milyon TL'den fazla olan aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu 25 araç, ofis, ev ve arsaların yer aldığı 29 taşınmaz ile M.V.’den ele geçirilen 1’er kilogramlık 8 kilogram külçe altına el konuldu. Örgütte yönetici konumunda bulunan N.Ü.’nün bankadaki kasasında ise 320 gram ağırlığında altın bilezik ve kolyeler ele geçirildiği öğrenildi.

Örgüt lideri Y.K.’nin ifadesinde, "Benim şirketlerde herhangi bir imza yetkim yok. Olaylarla hiçbir ilgim ve alakam yok" dediği öğrenildi. Yönetici konumundaki M.A.’nın ise, "Benim işim bu. Y.K. beni çağırdı, ben sadece konkordato sürecini yönetiyorum. Dolandırıcılıkla işim olmaz" derken N.Ü.’nün ise "Ben şirkette işimi yapıyorum. Kasıtlı olarak iflas ettirmedik" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden, örgüt lideri Y.K., eşi F.A., örgüt yöneticileri M.A. ve N.Ü. ile örgüt üyesi Y.V.’nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Örgüt elebaşının sevgilisi B.H. ile birlikte 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.