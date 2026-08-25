Sahte konut ilanlarıyla 25 milyonluk vurgun: 13 şüpheli yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin başta Esenyurt olmak üzere internet sitelerinde piyasanın altında fiyatlarla daire satışı vaadiyle ilan verdikleri, kendileriyle iletişime geçen vatandaşlardan kapora aldıkları ve çeşitli bahanelerle satış işlemlerini gerçekleştirmedikleri belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için 25 Ağustos'ta İstanbul merkezli Sinop ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınarak işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aile şirketi gibi hareket etmişler

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle şüphelilerin aile şirketi şeklinde hareket ettikleri, internet sitelerine verdikleri ilanlarla müşteri çektikleri ve beğenilen konutlar için kapora talep ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin daha sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek mağdurları oyaladıkları belirlendi. İncelemelerde 30 farklı olayda 30 kişinin mağdur edildiği ve yaklaşık 25 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Polis, mağdur sayısı ile dolandırıcılık miktarının artabileceğini değerlendiriyor.

23 taşınmaz ve 6 araca tedbir

Soruşturmada şüphelilerin mal varlıkları da incelemeye alındı. Buna göre şüpheliler adına kayıtlı 13 tarla, 3 ev, 3 arsa, 1 fındık bahçesi, 1 bahçe, 1 ahşap ev ve arsa ile 1 ahşap samanlık ve bahçeden oluşan toplam 23 taşınmaz tespit edildi.

Şüphelilere ait 6 araç ile söz konusu taşınmazlara tedbir konulurken, banka hesaplarına da bloke uygulandı.

"Benim çaresizliğimden faydalandılar"

Mağdurlardan 55 yaşındaki Fatma Balaban, ev almak amacıyla internetten buldukları ilan üzerinden şüphelilerle iletişime geçtiklerini anlattı.

Kendilerine birkaç ev gösterildiğini belirten Balaban, beğendikleri konut için önce 200 bin lira kapora verdiğini söyledi. Daha sonra ziynet eşyalarını da bozdurduğunu anlatan Balaban, yaklaşık 2,5 milyon lirayı şüphelilere teslim ettiğini ifade etti.

Annesinin o dönemde yoğun bakımda olduğunu ve yaşadığı kapıcı dairesinden bir an önce taşınmak istediğini belirten Balaban, "Ben evden bir an önce kurtulmak için çare arıyordum. Benim çaresizliğimden faydalandılar" dedi.

Balaban, tapu işlemlerinin çeşitli gerekçelerle yaklaşık üç ay boyunca ertelendiğini söyledi.

600 bin lira gönderdi

Bir diğer mağdur Erkan Bakırcı ise Esenyurt'ta internette gördüğü konut ilanı üzerine emlak şirketiyle iletişime geçtiğini belirtti.

İlandaki konut yerine kendisine başka bir ev gösterildiğini anlatan Bakırcı, evi beğenmesinin ardından önce 100 bin lira kapora verdiğini, daha sonra kredi işlemleri gerekçe gösterilerek kendisinden 500 bin lira daha istendiğini söyledi.

Toplam 600 bin lira gönderdiğini ifade eden Bakırcı, vatandaşlara bu tür ilanlara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Mağdurlara "şikayetini geri çek" tehdidi

Soruşturmada şüphelilerin para aldıkları bazı mağdurları şikayetlerinden vazgeçirmek için tehdit ettikleri de belirlendi.

Şüphelilerin mağdurlara mesaj yoluyla "Şikayetini geri çekersen paranı öderiz" şeklinde ifadeler kullandıkları tespit edildi.