Sahte şeyhin 175 milyon liralık mal varlığına el konuldu: 500 liraya muska 300 liraya dua

Diyarbakır’da kendisini “Kotekan Şeyhi” olarak tanıtan Abdulletif Aslan’ın parayla muska yazıp servet edindiği MASAK raporuyla tespit edildi. Aslan, eşi, çocukları ve yakınlarının da yer aldığı 10 şüpheli hakkında dava açıldı.

Diyarbakır’da kendisini “Kotekan Şeyhi” olarak tanıtan Abdulletif Aslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianameye göre Abdulletif Aslan, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan ve “dergah” olarak tanıttığı işyerinde muska için 500 lira, dua için ise 300 lira talep ediyordu. Binanın etrafını güvenlik kameralarıyla donatan Aslan’ın adresinde her gün yüzlerce kişi muska ve dua almak için sıraya girerken, operasyon kapsamında yapılan aramalarda sıra fişleri, Arapça mühürler ve çok sayıda doküman da ele geçirildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılında başlatılan soruşturmayı önce takipsizlikle sonuçlandırdı. Ancak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor sonrası mahkemeden yeniden soruşturma izni alındı. Raporda, 2019-2023 yılları arasında Abdulletif Aslan’ın hesaplarında yüzbinlerce liralık para giriş-çıkışı olduğu, nakit işlemler ve transferlerde ciddi hareketlilik bulunduğu tespit edildi. Ayrıca Aslan’ın üzerine kayıtlı onlarca gayrimenkul ve aracın yanı sıra, eşi ve çocuklarının da herhangi bir resmi geliri olmamasına rağmen önemli mal varlıklarına sahip olduğu belirlendi. MASAK’ın ayrıntılı incelemesinde, bazı mal varlıklarının Aslan’ın akrabaları ve müritlerinin çocuklarının üzerine geçirildiği de ortaya çıktı.

Abdulletif Aslan ifadesinde, “Hiç kimseden muska veya dua için para almadım. Medrese için insanlar gönüllü yardım etti” dedi. Ancak yapılan incelemelerde telefon görüşmelerinde Aslan’ın muska için “500 lira” talep ettiği belirlendi.

Aslan’ın eşi ise suçlamaları kabul etmezken, üzerine kayıtlı ev, tarla ve bağların “mutfak harçlıklarını biriktirerek” alındığını iddia etti. Buna karşın, eşinin de bazı telefon görüşmelerinde muska için 500 lira talep ettiği tespit edildi. Oğullarından C.A. ise hesap hareketlerindeki paraların “Gazze’ye ve Afrika’daki su kuyularına yardım amacıyla toplandığını” öne sürdü. Ancak soruşturma dosyasında, bu tür bağışların toplamasına yönelik herhangi bir yasal yetkilerinin olmadığı ifade edildi.

İddianamede, Abdulletif Aslan’ın dolandırıcılık faaliyeti kapsamında bir gelir elde ettiği ve söz konusu geliri hem kendi üzerinde hem de yakınları üzerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığı temin etmek suretiyle ekonomik sisteme entegre ettiğine vurgu yapıldı. Bu hususu şüphelilerin 175 milyon lirayı bulan mal varlıklarının doğruladığı kaydedilen iddianamede, şüphelilerin suç gelirlerinin aklanması eyleminde iştirak halinde hareket ettikleri, savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna dikkat çekildi. Şüpheli Abdulletif Aslan ve diğer şüphelilerin kişilerin dini duygularını istismar etmek suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği ve söz konusu gelir üzerinde taşınır taşınmaz mal temin ettikleri ifade edilen iddianamede, Abdullah G.'nin de suç gelirinin izini kaybettirilmesi için kendi banka hesaplarını Abdulletif Aslan’a tahsis ettiği kaydedildi.

17 yıl hapis istemi

Şüpheli Abdulletif Aslan ile oğlu C. Aslan hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken diğer 8 şüpheli hakkında ise suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama suçundan 7 yıla kadar hapis istendi. Dava Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde aralık ayında görülecek.



