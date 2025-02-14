'Şaibe' incelemesi vardı... Parti üyesinden CHP'nin kurultayının iptali için dava!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seçimlerin faturasını Bay Kemal'e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler" dediği CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na dair soruşturma süreci devam ediyor.

4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel selefi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlık koltuğunu devralmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da geçen günlerde 'şaibe' iddialarına ilişkin inceleme başlatmıştı.

İptali için dava açıldı

Kurultayda oy kullanan bir parti delegesi ile iki CHP üyesi, bugün kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

AA'nın haberine göre tanıklardan biri, Ankara 42'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kurultayın iptali için dava açtı.

Hangi iddiada bulundu?

Tanık delegenin kendisi ve 8 delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduklarını iddia edildiği haberde yer aldı.

Gelecek günlerde tanıkların beyanlarında ismi geçen kişilerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.