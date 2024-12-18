Şaibeli borsacı Nihat Özçelik’in polislere rüşvet verdiği ortaya çıktı

Hakkında 38 yıl hapis cezası istenen, şaibeli borsacı Nihat Özçelik önceki gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce rüşvet, tehdit ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında polis memurlarının da bulunduğu 13 kişi ile birlikte adliyeye sevk edilen Nihat Özçelik tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Nihat Özçelik'in, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin Meclis Üyesi olan yeğeni Cem Özçelik'in de bulunduğu öğrenildi.

Özçelik'in ayrıca, Meclis'te bulunan Plan Bütçe Komisyonu'nda da yer aldığı ve künyesinde "Finansal Danışman" yazdığı iddia edildi.

Polislere rüşvet vermiş

Nihat Özçelik'in bir süredir rakipleri hakkın bilgi edinmek için polis memurlarını kullandığı, polis memurlarına farklı kişiler aracılığı ile para transferleri yapıp rüşvet verdiği ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında H.A., İ.M., T.K. ve G.B. isimli polis memurlarının, Emniyet Müdürlüğü log kayıtlarında rakip isimlere ilişkin farklı tarihlerde sorgulama yaptıkları öne sürüldü.