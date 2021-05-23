Saide Zorlu, Babadağ’da son yolculuğuna uğurlandı

Osman NURİ BOYACI/BABADAĞ



Genç yaşta hayatını birleştirdiği Mehmet Zorlu ile Denizli Babadağ’daki evlerinde bir yandan çocuklarını büyütürken, bir yandan kocasının verdiği yemek aralarında geçim kaynakları dokuma tezgahının başına geçerek ailesinin yaşam mücadelesine destek veren Saide Zorlu, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı tedavi gördüğü özel bir hastanede 101 yaşında hayatını kaybetti. 2005 yılında yıllarca birlikte yaşam mücadelesi verdikleri eşi Mehmet Zorlu’yu kaybeden Saide Zorlu, Babadağ’daki evinde yaşıyordu.

Saide Zorlu’nun naaşı çocuklarını büyüttüğü, Babadağ’daki evinde helallik alınmasının ardından ilçe mezarlığına getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, kardeşi Müzeyyen Dereköylü, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çok sayıda sanayici ve iş insanıyla, Zorlu Ailesi'nin yakınları katıldı. Cenaze törenine sağlık sorunları nedeniyle büyük oğlu Zeki Zorlu katılamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Saide Zorlu’nun naaşı ilçe mezarlığında toprağa verildi.

“Hem annemdi hem bebeğim”

Cenaze töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, “Acım büyük. Hem annemdi, hem çocuğum, hem de bebeğimdi. Onu haftada iki gün ziyaret ediyordum. Çok mutluyum, yanımda öldü. Mekanı cennet olsun. Babama uğurladım onu. Kalbimde hala” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Cenazeye katılanlara da teşekkür eden Zorlu, “Bizi bu koronavirüs günlerinde yalnız bırakamadınız. Türkiye’nin birçok yerinden dostlarım gelmek istedi. Maalesef koronavirüs önlemleri dolayısıyla cenazemizi aile olarak yapmak istedik. Buna rağmen katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.