Saimbeyli'nin bağımsız belediye başkanı Mahmut Dal AK Parti'ye katıldı

Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. Dal, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek olan törenle resmen AK Parti'ye geçecek.

Dal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Çok saygıdeğer Saimbeylili hemşehrilerim. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde sizlerin teveccühü ile ilçemize belediye başkanı oldum. 2005 yılında başladığım belediyecilik hayatımda hiçbir ayrım yapmadan verilen görevleri yapmaya çalıştım. Yaptığım istişareler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisinin bir üyesi olarak görevime partimde devam etme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Dal şöyle devam etti: "Bu karar kendi adıma zor, ilçe adıma kolaydı. Bazılarınız alkışlar, bazılarınız eleştirip kızacaksınız. Çizgimden sapmadan güçlenerek ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha kolay ve kaliteli hizmet alabilme adına zamanla sizler de göreceksiniz ki Saimbeyli ilçemiz kuzeyin parlayan yıldızı olacak. Var gücümüzle ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz. Parolamız bundan sonra 'durmak yok yola devam' olacaktır."