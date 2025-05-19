Sakallı Lütfü kimdir, gerçek adı ne? Sahaf Lütfü Seymen neden öldü, hastalığı neydi?

Sahaf Lütfü Seymen yaşamını yitirdi. 50 yıldır sahaflık yapan ve ‘Sakallı Lütfü’ olarak bilinen ünlü sahaf bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Seymen'in hayatını kaybetmesinin ardından hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Biyografisine ulaşmak isteyenler "Lütfü Seymen kimdir" sorusunu yöneltiyor.

Lütfü Seymen kimdir?

1954 yılında İstanbul Üsküdar’da doğan Lütfü Seymen, çocukluk yıllarını ailesiyle birlikte taşındığı Cide’de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Bartın’da başladığı lise eğitimini Kastamonu’da bitirdi. 1973’te İstanbul Üniversitesi’nde üniversite eğitimine devam ederken kitaplarla daha da yakınlaştı ve seyyar kitapçılıkla sahaflığa adım attı.

Seymen, 1974’ten itibaren tam 50 yıl boyunca sahaflık mesleğini sürdürdü. Kadıköy Akmar Pasajı’ndaki “Müteferrika” isimli sahaf dükkânıyla tanındı; dükkânı yıllar boyunca edebiyatçılar, yayıncılar ve kitap tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Aynı isimle yayımladığı Müteferrika Dergisi’nin de kurucusuydu. 1993’te başladığı dergicilik serüvenini 2024 yılında çıkan 66. sayıyla noktaladı ve yayın yönetmenliğini sahaf Emin Nedret İşli’ye devretti.

Sahaflığın yanı sıra kitaplar ve sahaf kültürü üzerine yazdığı yazılarla edebiyat dünyasına katkıda bulunan Seymen, 2004’te Hürriyet gazetesinin anketinde “Türkiye’nin en iyi 10 sahafı” arasında gösterildi. Şenay Dülger ile evli olan Seymen, Eylül Ezgi adında bir kız çocuğu babasıydı.