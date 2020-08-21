Sakarya Gaz Sahası nedir? Tuna-1'in yeni adı Sakarya Gaz Sahası oldu

21 Ağustos 2020

Sakarya Gaz Sahası merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'müjde' açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tuna-1 bölgesinde doğalgaz rezervi bulunduğunu açıklarken, Tuna-1 bölgesinin adını ise Sakarya Gaz Sahası olarak ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya Gaz Sahası açıklamasının ardından, Sakarya Gaz Sahası nedir, sorusuna yanıt aranıyor.

Sakarya Gaz Sahası nedir?

Türkiye, son dönemde özellikle enerji faaliyetlerine ağırlık veriyor. Bu nedenle başlatılan sondaj çalışmalarının biri de Tuna-1 adı verilen lokasyonda yapılıyor. Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor. Bu alanın adı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sakarya Gaz Sahası olarak adlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya Gaz Sahası ifadesini, "Fatih Sondaj Gemimiz hepimizi gururlandırdı. Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test analiz mühendislik çalışmaları tamamlandı. Sakarya Gaz Sahasına bismillah dedi." cümlelerinde kullandı.