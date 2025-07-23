Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Balaban mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Karayol ulaşıma kapatıldı

Yangın, Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye sevk edildi.

Yangın dolayısıyla D-650 Karayolu ise çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Arazi dik ve engebeli

Dik ve engebeli arazide yangına müdahalenin zorlaşması nedeniyle havadan destek amacıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Nuruosmaniye Mahallesi boşaltıldı

Yangına müdahele devam ederken alevlerin yaklaştığı Nuruosmaniye Mahallesi'nin tedbir amacıyla boşaltıldığı açıklandı.

Nuruosmaniye Mahallesi'nde ikamet eden Birol Yıldırım, "Köyümüz boşaltıldı, evlerde şu anda kimse yok. Ekipler müdahale etmeye çalışıyor, Allah hepsinden razı olsun. Bizde böyle bekliyoruz, elimizden bir şey gelmiyor. Yangının başladığını muhtar anons etmişti. Buraya doğru sıçradı" dedi.