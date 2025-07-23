Sakarya Geyve'de yeni orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı, bir mahalle boşaltıldı
Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Balaban mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında yükselen alevler, dik ve eğimli arazideki çalışmaların zorlukla yürütülmesine neden oldu. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine, yangın söndürme helikopteri de destek veriyor.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Balaban mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Karayol ulaşıma kapatıldı
Yangın, Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye sevk edildi.
Yangın dolayısıyla D-650 Karayolu ise çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
Arazi dik ve engebeli
Dik ve engebeli arazide yangına müdahalenin zorlaşması nedeniyle havadan destek amacıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Nuruosmaniye Mahallesi boşaltıldı
Yangına müdahele devam ederken alevlerin yaklaştığı Nuruosmaniye Mahallesi'nin tedbir amacıyla boşaltıldığı açıklandı.
Nuruosmaniye Mahallesi'nde ikamet eden Birol Yıldırım, "Köyümüz boşaltıldı, evlerde şu anda kimse yok. Ekipler müdahale etmeye çalışıyor, Allah hepsinden razı olsun. Bizde böyle bekliyoruz, elimizden bir şey gelmiyor. Yangının başladığını muhtar anons etmişti. Buraya doğru sıçradı" dedi.