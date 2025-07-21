Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırlarını da geçti.

Yangın, Bilecik Osmaneli'ne bağlı Kızılöz köyüne kadar ilerledi. Köy, herhangi bir olumsuz duruma karşın geçtiğimiz gün tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem karadan hem havadan müdahaleyi sürdürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, uçak ve helikopterler de havadan destek sağlıyor.

Ekipler yeni yollar açmaya çalışıyor

Sarp arazi yapısı nedeniyle bazı bölgelerde iş makineleriyle yeni yollar açan ekipler, yangının ilerleyişini durdurmak amacıyla çalışıyor.

Öte yandan tahliye edilen Kızılöz köyünde bazı vatandaşlar, evlerindeki eşyaları traktörlerle güvenli bölgelere taşımaya devam ediyor.