Sakarya Karasu’da fındık kırım fabrikasında yangın

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir fındık kırım fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Adatepe Mahallesi'nde bulunan fabrikanın depo bölümünün arkasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Alevler fabrikanın diğer kısımlarına sıçradı

Olay yerine Karasu başta olmak üzere çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, depo bölümünden fabrikanın diğer kısımlarına sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.