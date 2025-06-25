Sakarya merkezli bungalov operasyonu! 20 kişi tutuklandı

Sakarya merkezli olarak 13 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, bungalov işletmelerine ait hesap bilgilerini kullanarak sahte sosyal medya sayfaları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 50 kişi gözaltına alındı.

Pamukova ve Geyve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüphelilerden bazıları ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, bazıları ise adli kontrol şartıyla salındı.

Ne olmuştu?

Sakarya, Pamukova ve Geyve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında çalışma yürütülmüştü. Sakarya, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şırnak, Bitlis, Konya, Ankara ve Malatya'da düzenlenen operasyonda 50 zanlı yakalanmıştı.

Sapanca ilçesinde bulunan bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak sahte bungalov sayfaları açmak suretiyle kişilerin toplam 263 milyon lira mağdur edildiği belirlenmiş, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen GSM hat ve ATM kartları, tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 sikke, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirilmişti.

Öte yandan, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan, zanlılara ait 15 milyon değerinde 10 binek araca, 1 milyon 100 lira değerinde ziynet eşyasına el konulmuştu.