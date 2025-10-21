İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'ye katıldı.

CHP’nin haftalık grup toplantısı öncesinde salona CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ile birlikte gelen Dikbayır, CHP sıralarında yerini aldı.

Tören sırasında konuşan Özel, Dikbayır’ın partiye katılımını şu sözlerle duyurdu:

“Sakarya Bağımsız Milletvekilimiz Sayın Ümit Dikbayır, iş ve ticaret dünyasından gelen kıymetli bir isim. 27. ve 28. dönemde Sakarya Milletvekili olarak görev yaptı, yaklaşık iki yıldır da bağımsız olarak Sakarya’yı temsil ediyor. Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi ailesine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu babaevine katılmaya karar verdi.”

Özel, Dikbayır’ı eşiyle birlikte kürsüye davet ederek rozetini taktı.