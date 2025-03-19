Sakarya Mobilyacılar Çarşısı’nda yangın! Çevredeki üretim tesislerine sıçradı

Sakarya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, dron ile havadan görüntülendi. Yangına, 12 ekip ve 30 personelle müdahale edildiği belirtildi.

Saat 13.10 sıralarında ASEM Mobilyacılar Çarşısı’ndaki bir atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yangının, çevredeki üretim tesislerine de sıçradığı öğrenildi. Ekipler, yoğun çaba sonucunda çıkan yangının kontrol altına alındığını açıklarken, yangın çıkan iş yeri dron ile havadan görüntülendi.