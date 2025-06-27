Sakarya Taraklı’da orman yangını! Müdahale sürüyor
Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
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Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.