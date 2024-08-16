'Sakarya'da Afrikalıda Maymun çiçeği virüsü görüldü' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X'teki sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, bugün basında yer alan haberlere değindi.

Açıklamada, “Sakarya’da Afrika uyruklu bir kişi ‘maymun çiçeği virüsü’ şüphesi ile karantinaya alındı” iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, haberde geçen Senegal uyruklu hastanın iki yıldır halk arasında kelebek hastalığı olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğu ve tedavi gördüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle dendi: "Hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalığa sahip olmadığı anlaşılmıştır. Kamuoyunda endişe yaratmak için servis edilen bu tarz paylaşımlara itibar etmeyiniz."