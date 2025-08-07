Sakarya'da asansör faciası: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı

Olay, Akyazı Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak'ta yaşandı. Altındere'nin eski Belediye Başkanı Gençağa Koç ve kızı Fatma C., üçüncü kattaki evlerine çıkmak için asansörü kullanmak istedi.

Asansör, halatının kopması neticesinde üçüncü kattan metrelerce yükseklikten zemine çakıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba ve kızı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Baba Gençağa Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.