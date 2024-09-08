Sakarya'da başından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Olay, 5 Eylül Perşembe günü gece saatlerinde Orta Mahalle Kökçü Sokak üzerinde bulunan iş merkezindeki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sehle Gündüz (35) ile sevgilisi olduğu öğrenilen S.S. (50) arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma esnasında Gündüz'ü başından silahla vuran S.S. olay yerinden kaçtı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saklandığı yerde olayda kullandığı silah ile yakalandı

Konuya ilişkin inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin aracını Hendek ilçesinde boş bir şekilde buldu. Aracın bulunmasından kısa bir süre sonra da şüpheli S.S., Hendek ilçesinde saklandığı yerde olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 çocuk annesinden acı haber geldi

Öte yandan, eşinden boşandığı ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen güzellik uzmanı Sehle Gündüz üç gündür hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.