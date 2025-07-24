Sakarya'da başlatıp Bilecik'e sıçrayan yangında 4. gün: Söndürme çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan yangına kontrol altına alma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yangın, dün sabah büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyümüştü.

1 köy tedbiren boşaltıldı

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ekipler, tedbiren boşaltılan Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyünde alevlerin sıçradığı birkaç evi söndürdükten sonra yangının diğer evlere ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti.

Köyün etrafında yoğun önlem alan ekipler, bölgede söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.

Köy halkı da çalışmalara destek veriyor

Ekiplere yöre halkı da traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

Öte yandan, orman yangını nedeniyle geçici olarak çift taraflı trafiğe kapatılan Sakarya-Bilecik kara yolunun Mekece-Vezirhan arası bölümü yeniden ulaşıma açıldı.