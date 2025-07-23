Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçramıştı: Yangın kısmen kontrol altına alındı

Sakarya'nın Geyve ile Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda üç gün önce başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Bilecik'in Osmaneli ilçesine kadar ilerledi. Yangın nedeniyle Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

"Osmaneli'nde herhangi bir risk yok"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün bölgeye giderek yangınla mücadeleye ilişkin son durumu paylaştı. Yumaklı, "Gün içerisinde 8 uçak, 14 helikopter, 370 kara aracı, muhtelif türden araçlar ve bin 500 personelle var gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Daha önce söndürülmüş alanlarda yeniden alevlenmeler oldu. Dört farklı noktada arkadaşlarımız mücadele ettiler. Onlardan ikisinde risk kalmazken, diğer iki noktadaki yangınlar devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız gece boyunca müdahaleye devam edecekler, gerekli tertibatı almış durumdalar. Osmaneli ilçe merkezi ile ilgili herhangi bir riskin olmadığını buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

Yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın etkisinin azalmasıyla alevlerin yerini yoğun duman aldı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise hem havadan hem de karadan devam ediyor.