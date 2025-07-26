Sakarya'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Beylice ile Hacımbey mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Sakarya ve Düzce'den Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılım gösterdiği bölgeye, yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü mevkisine yayılım gösteren yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışma yürüttü. Ekiplere vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Sakarya Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ile diğer ilgililer, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Düzce Valisi Aslan'ın açıklaması

Vali Aslan, gazetecilere, Hendek ilçesi Hacımbey Mahallesi'nde çıkan yangının, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünün kırsal alanını da etkisi altına aldığını söyledi.

Aslan, yangının Hendek-Gümüşova bölgesinde yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğunu kaydetti.

Meteorolojik uyarılar doğrultusunda olası yangınlara yönelik müdahaleye hazırlık noktasında ön çalışmalarını yaptıklarını dile getiren Aslan, yangın haberini alır almaz tüm imkanlarıyla hızlı müdahalede bulunduklarını ifade etti.

Aslan, yangının çevrelendiğini, bölgede soğutma çalışması yapıldığını belirterek, görev yapan ekipler ile destek veren vatandaşlara ve gönüllülere teşekkür etti.