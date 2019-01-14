Sakarya'da doğal gaz boru hattında patlama

14 Ocak 2019

Sakarya Arifiye'de doğal gaz boru hattının geçtiği bölgede patlama oldu. Patlama sonrası dağlık bölgede çıkan yangın söndürüldü.

Olayın doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğalgaz ekipleri hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı" dedi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada da patlama teyit edilirken, yangının kontrol altında olduğu ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.