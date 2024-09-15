Sakarya'da fabrikada patlama: 2’si ağır 21 işçi yaralandı

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada patlamanın meydana geldiği silo alanında mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçiye ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır

21 kişinin yaralandığını açıklayan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "12’si hastanelere sevk edildi, 9 yaralı kendi imkanlarıyla kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştılar. 2 yaralı entübe durumda. 57 işçi, 2 mutfak görevlisi; 59 vardiya görevlisi var. Bunların yalnızca bir kısmı patlama bölgesinde olduğu söylendi. Patlama ilk tespitlere göre değirmen bölümünde yaşandı. Ancak bu konuda yangın tamamen söndürüldükten sonra itfaiye ve emniyetin yapacağı araştırmalarla yangının nedeni belirlenecek." dedi.

Bakan Tunç: Adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifa diledi.

Patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesi ve yaralıların tedavisi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Tunç, "Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

“Güçlü bir patlama oldu”

Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, CNN TÜRK canlı yayınında patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Alemdar, konuşmasında şunları paylaştı:



Mahsur kalan olmadığını düşünüyoruz. İlk müdahalede tehlikeli bir durum görmedik. İlk patlama, güçlü bir patlama oldu. Etrafında yerleşim alanı yok. Yangına müdahale devam ediyor.