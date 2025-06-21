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Sakarya'da feci kaza: Yolcu otobüse TIR'a çarptı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

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Sakarya'da feci kaza: Yolcu otobüse TIR'a çarptı
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İstanbul'dan Denizli'ye giden A.T. idaresindeki 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, D-650 karayolu Bilecik istikameti Gökgöz Mahallesi mevkisinde E.Y. yönetimindeki 42 AON 570 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın ardından bir süre giden otobüs, akaryakıt istasyonunda durdu. Haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sakarya'da feci kaza: Yolcu otobüse TIR'a çarptı - Resim : 1

Yaralanan sürücü A.T, yedek şoför Ö.A. ve muavin H.G. ile yolcular R.Y, S.B, R.M, M.G, S.A, Ş.E, C.U.E, V.K, N.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, otobüsteki diğer yolcular, akaryakıt istasyonunda bir süre bekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA