Sakarya'da gemi karaya oturdu: 8 kişilik mürettebat mahsur kaldı

Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında seyreden Kamerun bayraklı "NINOVA" isimli kuru yük gemisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturdu. Gemide bulunan 8 kişilik mürettebat için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Fırtına gemiyi sürükledi

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Karasu açıklarında ilerleyen gemi, şiddetli rüzgar ve kötü hava şartlarının etkisiyle sürüklenmeye başladı.

Kontrolden çıkan gemi, kısa süre sonra kıyıya yakın bir noktada karaya oturdu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mürettebatın durumu iyi

Ekipler, bölgede etkisini sürdüren fırtına ve aralıklı yağışa rağmen gemideki mürettebatı tahliye etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 83 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olduğu belirtilen gemide mahsur kalan 8 personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.