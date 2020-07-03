Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 114 yaralı

03 Temmuz 2020

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'sinin taburcu edildiğini, 22'sinin ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bölgeye gitti.

Soylu, Koca ve Selçuk, incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu: 3 kişinin arama çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada, fabrikada çalışan işçi sayısının 186 olduğunu, hastaneye gitmeyen ve şu ana kadar ulaşılamayan toplam kişi sayısının ise 7 olduğunu söyledi.

Bakan Koca'nın önceki açıklamasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini söylediğini anımsatan Süleyman Soylu, "3 kişinin akıbetiyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Başsavcımız bizimle beraber aynı çalışmaları değerlendiriyor. 2 vatandaşımızın adli tıpta kimlik tespitinin yapıldığını belirtti. 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz." diye konuştu.

Patlamanın hemen ardından Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile sorumlu kişilerden bilgi aldıklarını aktaran Soylu, "Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın, kendisine konuyla ilgili bilgiyi arz ettikten sonra bir talimatı oldu. Sağlık Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla burada olduk. Hemen bir durum değerlendirmesi ortaya koyduk. Bu esnada da hem arama kurtarma hem de patlamaları ve yangını söndürmek için ekipler bölgeye hemen ulaştı. Büyükşehir Belediyemizle aynı zamanda AFAD'ımızın, Sağlık Bakanlığımızın bütün ekipleri burada oldu." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı yetkililerinin de orada bulunanların aileleriyle hemen temasta bulunduklarını anlatan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"İlk önce Tarım ve Orman Bakanlığımızın uçaklarıyla ve itfaiyeyle beraber bir söndürme çalışması yapıldı. Bu söndürme çalışmasıyla ilgili şunu söyleyebilirim, şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi. Yaklaşık 21 ayrı birim, bina diyebiliriz, küçüklü büyüklü, bunların da 18'inin soğutma çalışması sona erdi. 3'ünde soğutma çalışması kaldı."

Soylu, hem itfaiyeden hem de AFAD'dan 3 ayrı tim oluşturulduğunu ve bir plan dahilinde yangın ve patlamayla karşı karşıya kalan binalarda arama tarama ile arama kurtarma çalışmalarının gerçekleştirilmeye başlandığını dile getirerek, "Yaptığımız son değerlendirmede, orada çalışanlarla girilen son temasta elde ettiğimiz sonuç şu; Toplam 186 kişinin içeride olduğunu söylemiştik. Bu 186 kişiden bizim hastaneye gitmediğini tespit edemediğimiz ve şu ana kadar da ulaşamadığımız toplam kişi sayısı 7. Sayın Bakanımız 4 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. 3 kişinin akıbetiyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Tekrar hem 'geçmiş olsun' diyorum hem de 'başımız sağ olsun' diyorum. Allah böyle bir felaketle bir daha karşılaştırmasın." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir kısmını adli tıpa ulaştırdık"

"7 kişi diyoruz ama bu yaptığımız tespit, listeler üzerinden" diyen Süleyman Soylu, "Fabrikada çalışanlar üzerinden yapılan bir tespit. Tabii dışarıdan gelme biliyorsunuz bu tip kazalarda bazen misafir olarak bulunma, dışarıdan gelme veya listede olmayanlarla ilgili de tespit yapılabilir. Elbette bunların tamamı arama-tarama çalışmaları sonrası ortaya çıkacaktır. Ama işin esası elimizdeki toplam rakam 7. 4'ü vefat, onları aldık bir kısmını da adli tıpa ulaştırdık. 2'sinin de kimliği belli oldu." ifadesini kullandı.

Soylu, herkesin elinden geldiğince meselelerin yönetilmesinde büyük emek ve gayret ortaya koyduğunu vurgulayarak, herkese teşekkür etti.

Üretim ve depoların olduğu bölümlerin bulunduğunu belirten Bakan Soylu, "Bizim gördüğümüz ağır patlama ve hasarın olduğu bölüm, depoların olduğu bölüm. İtfaiye gerekli çalışmaları yapacak, daha ziyade bu işin çözümü Sayın Başsavcının ortaya koyacağı soruşturmanın sonucunda belli olacak. Burayla ilgili mart ayında bir denetim gerçekleştirildi patlayıcı bir madde içerdiği sebebiyle. Özellikle patlayıcı, yanıcı maddelerin üretimini yapan yerlerle alakalı denetimler sıklıkla devam etmektedir. Kendi adına bir prosedürü vardır, bu prosedür aksamaksızın devam eder." şeklinde konuştu.

Bakan Koca: 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 84 ambulans, 2 helikopter ambulans, 16 UMKE timi, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin sağlık hizmetini erken dönemde hızla vermeye başladığını söyledi.

Bakan Koca, hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'sinin taburcu olduğunu bildirdi.

Koca, "4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti, 3 vatandaşımızla ilgili durum tespiti, tarama çalışmaları devam ediyor. 3 kişiyle ilgili kurtarma çalışmaları önümüzdeki saatlerde genel durum netleşmiş olur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim böyle acı felaketler milletimize tekrar yaşatmasın.'' diye konuştu.

Bakan Selçuk: Senelik rutin denetimlerimiz var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk da patlama haberini alır almaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye intikal ettiklerini aktardı.

"Bizdeki SGK kayıtlarına göre 186 çalışanımız bulunuyor." diyen Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Biz de 186 çalışanımızın ailelerine teker teker ulaşmaya başladık. Onun dışında denildiği gibi ziyaretçiler olabilir. Dolayısıyla rakamlar değişebilir. Bakanlarımızla beraber o ziyaretçilerin tespitlerini yapmaya çalışıyoruz. Vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Geride kalan tüm yaralılarımıza şifa diliyorum. İnşallah arama yapılan kardeşlerimize de yakın zamanda ulaşacağımıza inanıyorum.''

Bakan Selçuk, bir basın gazetecinin "Patlamanın meydana geldiği fabrikada en son denetim ne zaman yapıldı?" sorusuna da "Senelik rutin denetimlerimiz var." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü tedbir alınmış vaziyette. AFAD, UMKE, itfaiye şu anda koruma altına almış durumdalar. Koruma altına aldıkları bu söndürme çalışmaları havadan helikopter ve uçak vasıtasıyla devam ediyor. Konuyla ilgili şu anda 3 bakanım orada. Ben işyeri sahibiyle de birkaç kez görüşme yaptık. Kendileri de olay yerinde ilgili arkadaşlarla çalışmaları sürdürüyor. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum."

AFAD ekipleri patlamanın ardından teyakkuza geçti

Bölgeye Sakarya'dan 29 personel ve 7 araç ile Sağlık Bakanlığından 64 ambulans, 9 UMKE, 2 helikopter ambulans, itfaiye ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, ihtiyaç durumunda görev almak üzere Bursa, Kocaeli, Düzce, İstanbul ve Bolu AFAD görevlilerinin de teyakkuza geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, fabrikada yaklaşık 200 çalışanın bulunduğu belirtilerek, "Fabrikada patlama sonrasında meydana gelen yangına, itfaiye tarafından müdahale edilmektedir. Gelişmeler yakından izlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA