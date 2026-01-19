Sakarya'da motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Sakarya'da etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkması geçici olarak yasaklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, hava şartlarının ulaşımda risk oluşturduğu belirtilerek, trafik güvenliğinin sağlanması ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla ek tedbirlerin devreye alındığı ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda bugün il genelinde motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbir amaçlı olarak durdurulduğu bildirildi.