Sakarya'da tır devrildi! 25 ton tavuk yemi yola saçıldı: Bilecik istikameti kapandı

Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunun Geyve ilçesi Şerifiye Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, As Piliç’e ait 25 ton tavuk yemi yüklü tır devrildi. Kazanın ardından Bilecik yönüne ulaşım kapandı.

Kazada yaralanan olmadı

Edinilen bilgilere göre, İ.B. (47) idaresindeki 54 AEC 112 plakalı tır, 54 RB 006 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, yaklaşık bir saattir kapalı olan yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza ve oluşan araç kuyruğu havadan da görüntülendi.

Pamukova’daki bir çiftliğe tavuk yemi taşımakta olan tırın, çarpışmanın etkisiyle devrildiği öğrenildi.