Sakarya'da toplu ulaşımda yeni dönem: 2 hat gitti 2 hat geldi, 10 hatta ise güzergahlar değişti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde toplu taşıma hizmetlerinde kapsamlı bir güncelleme gerçekleştirdi. Yapılan düzenlemeyle birlikte 2 otobüs hattı iptal edilirken, 2 yeni hat hizmete alındı. Ayrıca 10 hatta güzergah değişikliği yapıldı ve bazı sefer saatleri güncellendi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen talepler ve artan yolcu yoğunluğu dikkate alınarak planlamaların revize edildiği belirtildi.

Belediye, 37 farklı otobüs hattı ile yürütülen toplu ulaşım hizmetinde kalite ve memnuniyet düzeyini artırmayı hedefliyor.

Değişiklik kapsamında;

* 2 otobüs hattı iptal edildi,

* 2 yeni hat hizmete alındı,

* 10 hatta güzergah güncellemesi yapıldı,

* Sefer aralıkları sıklaştırıldı,

* Bazı sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.

Yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve artan yolcu yoğunluğu nedeniyle bazı belediye otobüs hatlarımız iptal edilmiş, yenileri eklenmiş ve bazı hatlarda güzergâh güncellemeleri yapılmıştır. Değişiklik yapılan hatlarda sefer aralıkları da sıklaştırılmıştır” denildi.

Ayrıca tüm güncellemelerin SAKUS mobil uygulaması ve web sitesine yansıtıldığı, değişikliklerin ise 14 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Vatandaşların, güncel sefer saatleri ve güzergah değişiklikleriyle ilgili detaylı bilgiye SAKUS ekranı üzerinden ulaşabileceği belirtildi.