Sakarya’daki Makarna fabrikası patlaması davasında karar: 6 sanığa hapis

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 15 Eylül 2024’te meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar açıklandı.

Sanıklara 3 ila 11 yıl arasında hapis

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık fabrika müdürü V.U, tutuksuz sanıklar iş güvenliği uzmanı D.T, patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B, elektrik bakım sorumlusu Y.T, değirmen sorumlusu Ö.K. ve idari işler sorumlusu C.B. hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, V.U. ve İ.B.’yi “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 11 yıl 8’er ay, D.T., Y.T. ve Ö.K.’yi aynı suçtan 8 yıl 4’er ay, C.B.’yi ise “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. V.U., adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

“Oğlum yandı, kül oldu”

Duruşmada söz alan hayatını kaybeden işçilerden Naim Karagüzel’in annesi Saniye Karagüzel, “Sanıklar ve dışardakiler elini kolunu sallayarak geziyorlar. Oğlum yandı, kül oldu. İhmal var” diyerek şikayetini dile getirdi.

Diğer aile yakınları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Ne olmuştu?

Hendek’teki makarna fabrikasında geçen yıl meydana gelen patlamada 5 işçi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı. İlk olarak 7 kişi gözaltına alınmış, fabrika müdürü V.U. tutuklanmıştı. Fabrikanın sahipleri hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Olayın ardından hazırlanan iddianamede sanıkların “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan cezalandırılmaları istenmişti.