Sakarya'daki yangın 24 saattir sürüyor, yangın Bilecik'e de sıçradı

20 Temmuz günü akşam saatlerinde çıkan yangına, ilk andan itibaren ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edildi. Yangının ikinci gününde ise söndürme çalışmalarına 12 helikopter ve 6 yangın söndürme uçağı ile havadan destek verilirken, karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personelin büyük bir özveriyle görev icra ediyor.

Dün 17.15 sıralarında başlayıp geniş alana yayılan yangını söndürmek için ekipler ve vatandaşlar omuz omuza vererek çalışma gerçekleştiriyor. Aradan geçen yaklaşık 24 saatin sonunda gökyüzünün beyaz dumanla kaplandığı ormanlık alanın bazı bölgelerinde ise yeniden alevlenme görünüyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

Yangın Bilecik'e sıçradı

Sakarya’da başlayan orman yangınının, Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz köyüne kadar ulaştığı belirtildi. Yangının köye sıçrama riskine karşı, Kızılöz köyü dün tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye yangına karadan, uçak ve helikopterler de havadan müdahalede bulunuyor. Bölgenin sarp yapısı nedeniyle iş makineleriyle yol açmaya çalışan ekipler, yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Öte yandan, tahliye edilen köydeki bazı vatandaşlar, evdeki eşyalarını traktörlere yükleyerek güvenli bölgeye taşıyor.

Su tankı bulunan traktör sahiplerine çağrı

Osmaneli Belediyesi yetkilileri hoparlörlerinden, "İlçemizde meydana gelen yangın nedeniyle su tankeri bulunan traktör sahiplerinin ve hayvan nakli için uygun aracı olanlar yangın bölgesine intikal etmeleri gerekmektedir" anonsu yapılıyor.