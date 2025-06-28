Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı: Yüzlerce kişi tahliye edildi

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde dün çıkan ve tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamayan yangın Bilecik'e sıçradı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 7 köy ve 10 bağlı olmak üzere toplam 17 yerleşim yerinde 367 vatandaş güvenli alana tahliye edildiğini aktardı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir ormanlık alanı sardı.

Yangını söndürme çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Helikopterler, aralıksız su taşıyarak alevlere havadan müdahale ederken; ekipler de hem havadan hem karadan koordineli bir şekilde çalışarak yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

Yangının 24’üncü saatine girilmesine rağmen alevler henüz tamamen kontrol altına alınamadı.

Duman, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor

Rüzgarın etkisini yitirmesiyle birlikte alevlerin ilerleyişi yavaşladı; ancak bu kez de yoğun duman, müdahale çalışmalarını olumsuz etkiledi.

Özellikle hava araçları için görüş mesafesinin ciddi ölçüde düşmesi, manevraları zorlaştırıyor.

Yangın söndürme helikopterinden kaydedilen görüntüler, hem alevlerin yayılma hızını hem de müdahale sürecinin ne kadar zorlu şartlarda yürütüldüğünü gözler önüne serdi.