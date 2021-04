Sakıp Sabancı mezarı başında anıldı

Takip Et

Sabancı Holding'in 17 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Sabancı Aile Kabristanı'nda gerçekleştirilen törene, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı ailesi mensupları, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Sabancı Topluluğu üst düzey yöneticileri ve aile dostları katıldı.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper'in, törende yaptığı konuşmada, Sakıp Sabancı ile ilgili şu görüşlerini paylaştı:

"Sakıp Sabancı aramızdan ayrılalı 17 yıl oluyor. Onun ortaya koyduğu vizyon ve değerler ışığında, ülkemizi, insanımızı, çalışanımızı ve yaptığımız işi her geçen gün daha ileriye taşıma hedefiyle çalışıyoruz. Sadece başarılı bir iş insanı değil, aynı zamanda bir düşünce insanı olan Sakıp Sabancı, 'Zengin olmak için değil, başarıyı kovalamak için koşuyorum. Koşacağım. Hudutsuz koşacağım' demişti. 'Yeni Neslin Sabancı'sı olarak, 60 bin çalışanımızla onun izinde hudutsuz koşmaya devam ediyoruz. Öncü girişimlerle Türkiye'yle dünyayı birleştirmeyi hedefliyoruz. Onun bundan 17 yıl önce verdiği her öğüdün, büyük bir bilgelik içerdiğini bugün attığımız her adımda, yeniden anlıyoruz. 'Yaptığınız iş farklı olsun' dedi. Onun değerleri ile işlerimizi yönetirken, uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlıyoruz. İşin geleceğine uyum konusuna ülkemize öncülük ederken, inovasyona ve yenilikçiliğe odaklanarak, yaptığımız işlerin dünyadaki en iyi örnekler arasında olması hedefliyoruz."

Alper, Sakıp Sabancı'nın "Risk almayı bilin. Cesur olun" sözüne vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğe koşarken, onun bize öğrettiği gibi, çağımızın gereklerini yakalamak için her zamankinden daha hızlı koşuyoruz, daha çok çalışıyoruz. Bizlere kazandırdığı ileri görüşlülük ve liderlik özellikleri sayesinde, geleceğin ihtiyaçlarını çok daha iyi görüyor ve ortak akılla sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. 'Fikirlerinizden ve değer yargılarınızdan fedakarlık etmeyin. Etmeyin ki önce aileniz ve yanınızda çalışanlar, sonra iş yaptıklarınız ve çevreniz size güvensin' dedi. Güven vermenin ve o güveni hak etmenin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Türk sanayisinin kalkınmasında çok önemli bir role sahip olan Sakıp Sabancı, 71 yıllık hayatı boyunca 'güvenilir bir insan' olmayı ilk sırada tuttu her zaman. Çalışanları onu omuzlarında taşıdı, sadece iş dünyasının değil, halkın kahramanı oldu. Çünkü her zaman çalıştı, insanı sevdi, işini sevdi, ailesini sevdi, ülkesini sevdi. Bugün biz de sizin izinizde, 'Yeni Neslin Sabancı'sı olarak sizin değerlerinizin takipçisi olarak, ülkemiz için iyilikler yaratmaya koşuyoruz. Koşacağız. Aynı sizin gibi, hudutsuz koşacağız. Sizi bir kez daha şükranla, minnetle ve saygıyla anıyoruz."