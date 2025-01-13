Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri başvuru süresi uzatıldı

Merhum İşadamı Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine hayata geçirilen, bu seneü 17 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin bu sene teması 'Dönüşen dünya düzeninde değerleri yeniden tasarlamak: Neler korunmalı, neler yeniden değerlendirilmeli ve tanımlanmalı?'...

Sabancı Üniversitesi kapsamında dağıtılacak ödüller için yapılan başvurular, bağımsız ve uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecek. Bu yıl temasına atkılarda bulunan bir araştırmacıya 25 bin dolarlık Jüri Özel Ödülü verilecek. 45 yaş altı üç araştırmacı ise Makale Ödülleri’nin sahibi olacak. Makale kategorisinde seçilen üç makalenin sahiplerine, 10 bin dolar tutarında ödül takdim edilecek.