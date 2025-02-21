Şakir Paşa Ailesi dizisi için yayın durdurma kararı!

Şakir Paşa'nın torunları, bugün yazılı açıklama yayınlayarak mahkeme kararını paylaştı.

Açıklamada, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin dizinin mevcut bölümleri ile gelecek bölümleri hakkında yayın durdurma kararı verdiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle dendi: "Büyükdedemiz Şakir Paşa ve dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ve ailemizin itibar ve şerefine ağır saldırı niteliğinde olan, senaryo adı altında gerçeğe aykırı ve haksız şekilde dedelerimize itibar suikastına dönüşen dizi ile ilgili olarak, açtığımız davada Sayın İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi dizinin mevcut bölümlerinin yayınının durdurulmasına, yeni bölümlerin çekimlerinin ve yayının durdurulmasına karar vermiştir."

RTÜK, söz konusu diziye bir sahnesi nedeniyle yüzde 3 idari para cezası ve 3 kez de program durdurma yaptırımı uygulamıştı.