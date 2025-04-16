Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci yangın: Set amiri Serkan Sükyan hayatını kaybetti

Çekimleri Büyükada’da devam eden “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin setinde ikinci kez yangın çıktı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, tarihi konağın üst katında çıkan yangında set amiri Serkan Sükyan hayatını kaybetti.

Daha önce üç defa kalp ameliyatı geçiren Serkan Sükyan'ın dumandan etkilenince hastaneye gittiği, burada durumunun ağırlaştığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.