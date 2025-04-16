Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci yangın: Set amiri Serkan Sükyen hayatını kaybetti

Çekimleri Büyükada’da devam eden “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin setinde ikinci kez yangın çıktı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, tarihi konağın üst katında çıkan yangında set amiri Serkan Sükyen hayatını kaybetti.

Daha önce üç defa kalp ameliyatı geçiren Serkan Sükyen'ın yangın sonrası fenalaştığı ve set ekibi tarafından hastaneye yetiştirildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapım şirketinden açıklama

Dizinin yapım şirketi Medyapım'dan da, olaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna da yansıdığı üzere prodüksiyonu Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmekte olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar isimli dizimizin dış mekan çekimlerinin yapıldığı Büyükada'daki köşkte bugün bir yangın meydana gelmiştir.

Henüz olayın çok yeni bir olay olması nedeniyle yangının çıkış nedeni tam olarak tespit edilememiş olup, konu ile ilgili olarak Adalar İtfaiyesi'nin yangın raporu beklenmektedir.

Bu olayı müteakiben, yangın söndürüldükten sonra Sevgili Serkan Sükyen'in edebiyete göç etmesine neden olan elim olay yaşanmıştır. Kalp krizi olduğunu düşündüren bir durumda köşkün dışında bir anda bilincini kaybetmesi üzerine kendisi prodüksiyon aracıyla 5 dakika içinde hastaneye yetiştirilmiştir. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maaleseef Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Serkan Sükyen, camiamızda çok sevilen ve sadece bizlerin değil tüm sektörün birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığı bir arkadaşımızdı. Başta ailesi olmak üzere tüm sektörün başı sağ olsun! Sevgili Serkan Sükyen'i edebiete uğurlayacağımız tören detaylarını da tüm sevenleri ile bilahre paylaşıyor olacağız."