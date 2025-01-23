Saldırı amacıyla aracını terk edenlere büyük ceza!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda trafik cezalarıyla ilgili de bir açıklama yaptı.

Erdoğan, trafikte işlenen suçların yanı sıra, trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alınacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırı amacıyla aracını terk edenlere ehliyetlerine el konulmasına kadar gidecek ciddi yaptırımlar uygulanacağını ifade etti.

Erdoğan; çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazalarından kaynaklanan dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacağını da ekledi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere caydırı cezalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trafikte işlenen suçların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız. Böylece milletimizde ciddi şikayetlere yol açan ve yargıya olan inancı zedeleyen bir sorunu daha çözüme kavuşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Saldırı amacıyla aracı terk edenlere ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırı amacıyla araçlarından inen sürücülerin ehliyetlerine el konulmasına varacak yaptırımlar uygulanacağını söyledi:

"Saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüleri, ehliyetlerine el konulması da dahil müstakil yaptırımlara tabi tutacağız. Ölümlü veya yaralı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesini de ayrı bir suç olarak düzenleyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişan, düğün asker uğurlaması kişilerin toplu olarak bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları da önemli ölçüde ağırlaştırdıklarını kaydetti.