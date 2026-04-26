Saldırı girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği, güvenlik kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırı nedeniyle yarıda kesildi. Olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey yetkililer güvenli bölgeye alınırken, bir şüphelinin gözaltına alındığı ve Trump’ın güvende olduğu bildirildi.

Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' mesajı

Yaşanan gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geçmiş olsun mesajı geldi. Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırı girişimini kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum.

ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir.

Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."