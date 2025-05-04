Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir
Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından uğradığı saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Partisinin İstanbul İl Binası önünde konuşan Özel, "Gün husumet, kin çıkarma günü değildir" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin ardından uğradığı saldırıya ilişkin partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu.
Partililere seslenen Özel, olayın ardından Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları aldıklarını belirterek, "Gün husumet, kin çıkarma günü değildir" dedi.
Saldırıya rağmen programlarını aksatmadıklarını vurgulayan Özel, "Yaptığı bir saldırıyla muhatap olduk. O andan itibaren Türkiye’den hem tüm partililerimiz hem de siyasi parti genel başkanları ayrı ayrı hassasiyetlerini bildirdiler. Biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Hatta darp raporu almaya gidelim dediler, hastaneye de gitmedik. Görevlerimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik" ifadelerini kullandı.