Saldırıya uğrayan Gazeteci Levent Gültekin: Parmaklarım kırılmış

Murat Sabuncu ile yaptığı programa katılmak üzere gittiği Halk TV'nin Bakırköy'deki merkez binası önünde saldırıya uğrayan gazeteci-yazar Levent Gültekin, sosyal medya üzerinden sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Gültekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ellerimle kafamı ve yüzümü korumaya aldığım için parmaklarım kırılmış, onun dışında çok şükür iyiyim. Yani anlayacağınız dün akşamki iki yorumu kırık parmakla yapmışım." dedi.

Gültekin, saldırı sonrasında Halk TV'deki programda TV binasının önünde ara sokaklardan çıkan çok sayıda kişinin kendisine saldırdığını belirterek, "Bu insanlar daha da vahim olanı, 40 yıldır 'Bu ülkeyi biz sizden daha çok seviyoruz' naraları atıyorlar. Sevdikleri ülkeye yaptıkları bu. Hukukunu yerle bir ediyorlar. Çete hukuku uygulamaya çalışıyorlar. Sokaklarda eşkıyalık yapıyorlar, neymiş ülkeyi hepimizden daha çok seviyorlarmış." diye konuşmuştu.

Gültekin'in şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.