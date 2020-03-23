Salgın, iş dünyasını harekete geçirdi

23 Mart 2020

Ceyhun KUBURLU

Korona Virüsü ile mücadele kapsamında iş dünyası da harekete geçti. Birçok şirket virüs ile mücadele kapsamında çeşitli destekler açıklarken iş insanları da bağış yapmaya başladı. İlk bağış yaptığını duyuran iş insanları Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve yemeksepeti.com CEO’su Nevzat Aydın oldu. Saran Group sağlık çalışanlarına farklı konularda destek olurken bir yandan da “Esnaf Yardım Paketi” hazırladı. Saran Group, Sağlık Bakanlığı ile birlikte Kırıkkale esnafına destek olmak için 1 milyon lira kaynak ayırdığını açıkladı.

Aydın: Aynı gemideyiz

Koronavirüs ile mücadele kapsamında bağış yaptığını açıklayan bir başka iş insanı ise yemeksepeti.com CEO’sa Nevzat Aydın oldu. Aydın, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Corona'ya karşı yürütülen bu savaşta, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde çalışan doktor ve personelin ihtiyacı olan ekipmanın temininde kullanılmak üzere 1.000.000 TL bağışladığımızı duyuruyorum. Sonuna kadar yanınızdayız.” Ayrıca Aydın, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yeni bir çalışmayı da başlattığını açıkladı: “Tek şubeli restoranlarımız için Mart faturası bir ay ötelenecektir. 1 Nisan'da tüm online kredi kartı ödemeleri, mahsuplaşma olmaksızın hesaplara yatırılacaktır. Yeni bir duyuruya kadar Mart dahil olmak üzere hiçbir restorandan listeleme ücreti alınmayacaktır. Aynı gemideyiz.”

Şirketler de devrede

Ayrıca Unilever ve Hayat Kimya da hastaneler için çamaşır suyu yardımında bulunacağını açıkladı. Unilever, kamu hastaneleri için 230 ton çamaşır suyu, Hayat Kimya ise çamaşır suyu, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve cep mendil gönderdiğini duyurdu.